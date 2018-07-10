氣象局最新風雨預報出爐 明天北市風力比稍早預估小

2018-07-10 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



氣象局最新風雨預報資料。圖／擷取自氣象局網站 分享 facebook

台北市長柯文哲表示，要視氣象局晚上10點風雨預報資料，決定明天是否放假，根據氣象局最新風雨預報資料，明天北市風力比稍早預估的還小。

氣象局剛剛發布10點風雨預報資料，台北市11日平均風為7至8級轉9到10級、陣風10至11級轉9到10級，11日平均風為6時至12時為5至6級轉4至5級，陣風為8至9級轉7到8級。

其他地方，新北今天入夜平均風為8至9級轉7至8級、陣風為11至12級轉9到10級，明天上午平均風為6至7級轉5到6級，陣風為9至10級轉8至9級。