颱風攪亂北市交通 北北基11日放假不同調

2018-07-10 22:25 中央社 台北10日電



颱風瑪莉亞來襲，因為預估影響台灣最劇烈的時間是今天深夜到明天上午，宜蘭、北北基桃竹苗分別是下午3、4時以後停班停課。史上最短的颱風假，造成台北捷運和市區路段人車爆量，為了明天放假與否，北北基協商未成，僅新北放假。

民眾關心颱風天是否上班上課，中央氣象局今天上午9時與各縣市長視訊會議，宜蘭縣、北北基桃竹苗先後宣布下午3時、4時以後停班停課，以一般上班族約下午5時到5時30分下班來說，等於只放1個多小時的颱風假。

下午4時過後，台北市區主要道路湧現下班車輛，各捷運站擠爆下班回家的人潮。除北捷，內湖科技園區一帶也擠滿車，瑞光路上還可看到撐傘等候的民眾。

民眾許小姐表示，捷運站手扶梯和月台擠滿人潮，動彈不得；有網友回報自己在捷運站等了40分鐘才擠上車廂，人潮多得像跨年。

家住基隆，搭國光客運到市區通勤的馮小姐表示，她通常在「觀光局」站搭車，但車上滿座時客運會過站不停，她從下午4時等到5時，多達7班車過站不停，最後她先到附近吃飯，等人潮舒緩後再等車。

馮小姐說，台北市政府公布4時停班停課，相關交通配套措施卻沒做好，導致沒達到預期的疏散人潮效果，她回家時間比平常還晚。

颱風瑪莉亞在今天下午5時觸陸，並且從強烈颱風減為中度颱風，入夜之後，北部及東北部地區的風雨增強，據中央氣象局晚間9時15分的預報，瑪莉宜蘭東方海面，繼續向西北西移動；其暴風圈已進入台灣北部、東北部陸地，各地風雨逐漸增強。

所幸颱風中心從彭佳嶼北邊通過，專家吳德榮說，這是威脅最小的路徑，由於颱風距離台灣稍遠，速度又快，因此影響台灣時間短，最大陣風12級，山區總雨量500毫米，風雨也不算太大。

吳德榮認為，從最近一次的預報分析，颱風瑪莉亞不論是路徑和帶來的風雨，「對台灣都是好事」。但由於預估明天上午風雨減小，颱風快閃，颱風假該怎麼放，讓北北基大傷腦筋。

新北市政府率先在9時宣布明天停班停課，台北市和基隆市是10時宣布明天正常上班上課，三個市政府今天晚間協商未達共識，這是自北北基生活共同決定颱風假以來，首次協商沒有共識而各自決定並宣布。