基隆10點後宣布上班上課 林右昌神隱

2018-07-10 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



北北基協調談不攏？新北市搶先在9點宣布「停止上班上課」，北市壓線在10點前宣布「正常上班上課」，唯有基隆市遲遲未有回音，直到晚間10點都未見基隆市長林右昌現身，市府人員才透過官網宣布正常上班上課。

基隆市今晚召開第二次一級視訊防災會議，氣象局指出，瑪莉亞颱風雖時速仍維持維持30公里時速，但強度已在今傍晚五點減弱為中颱，待明中午過後，受到地形屏障，預測風力會減弱得更快，平均風力可能降為5至6級、最強陣風減至7至8級，「甚至可能更小」。

目前新北市雙溪區、平溪區因雨勢不斷，瑞芳景分局指出，山區已達土石流黃色警戒。基隆市也針對轄內土石坍塌敏感區、沿海低窪地區及基隆港周邊區里嚴加警戒。

氣象研判團隊指出，瑪莉亞已碰觸東北角陸地，但颱風眼結構仍扎實，環流也尚未進入台灣本島。氣象局預估明早6點至中午，瑪莉亞颱風造成的陣風將轉為西南風，基隆市地形可屏障西南風，因此風力轉小的趨勢會更明顯。氣象單位預測瑪莉亞將在明下午2點暴風圈脫離本島。