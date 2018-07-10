進駐、勸離、做沙包 陸軍成防颱萬應事務所

2018-07-10 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中颱瑪莉亞的暴風圈尚未觸陸，各作戰區陸軍部隊今天大舉進駐各地災害潛勢區域，不但備便挖土機、抽水機，官兵隨管區員警挨家挨戶民眾撤離，還有官兵在海際挖沙趕做沙包，提供民眾使用。

因應瑪莉亞颱風來襲，裝訓部今派遣兵力40員及各式車輛機具進駐新竹北埔國小；第10軍團裝甲586旅則派遣54員官兵及各式機具，前往雪霸國家公園實施兵力預置，並於國家公園管理處開設指揮所。

此外，6軍團三支部臺北聯保廠於今日派遣兵力20員，車輛機具計2輛，至新北市烏來地區兵力預置，並協助警政單位至烏來區烏來里、忠治里、孝義里實施預防性撤離宣導。

而陸軍153旅下午則是派遣兵力前往宜蘭縣大同鄉英士村，針對土石流潛勢區，以及易淹水區域實施居民撤離疏散，期讓此次颱風所帶來的災情減至最低，確保民眾生命財產安全。