進駐、勸離、做沙包 陸軍成防颱萬應事務所
中颱瑪莉亞的暴風圈尚未觸陸，各作戰區陸軍部隊今天大舉進駐各地災害潛勢區域，不但備便挖土機、抽水機，官兵隨管區員警挨家挨戶民眾撤離，還有官兵在海際挖沙趕做沙包，提供民眾使用。
因應瑪莉亞颱風來襲，裝訓部今派遣兵力40員及各式車輛機具進駐新竹北埔國小；第10軍團裝甲586旅則派遣54員官兵及各式機具，前往雪霸國家公園實施兵力預置，並於國家公園管理處開設指揮所。
此外，6軍團三支部臺北聯保廠於今日派遣兵力20員，車輛機具計2輛，至新北市烏來地區兵力預置，並協助警政單位至烏來區烏來里、忠治里、孝義里實施預防性撤離宣導。
而陸軍153旅下午則是派遣兵力前往宜蘭縣大同鄉英士村，針對土石流潛勢區，以及易淹水區域實施居民撤離疏散，期讓此次颱風所帶來的災情減至最低，確保民眾生命財產安全。
陸軍宜蘭災防區針對宜蘭地區可能發生「坍方、落石、土石流、山洪暴發及低窪淹水」的地區，於今日遂行兵力預置等作業。蘭指部及特指部官兵完成災防整備檢查及勤前教育後，隨即以鐵運、陸運方式分別前往南澳鄉、大同鄉兵力預置點，蘭指部多功能挖土機等各式工兵機具，以及陸戰隊AAV7兩棲突擊車亦進駐蘇澳鎮公所等指定地點完成兵力機具預置。蘭指部還派遣官兵和民間合作，在海際挖沙趕作沙包。
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