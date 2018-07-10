苗栗好「煎熬」 宣布明天放颱風假

2018-07-10 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣長徐耀昌（右二）今天上午召開災害應變中心整備會議，要求各單位做好防颱準備，隨時投入救災。記者范榮達／攝影 分享 facebook 瑪莉亞颱風來襲，苗栗縣政府今晚9點20分宣布明天停止上班、停止上課，縣政府人事處長陳坤榮表示「很煎熬」，他說，今天晚上7點參加中央氣象局的視訊會議，預報苗栗縣的風速在放假與不放假間的臨界值，雨量在山區部分達到停班課的標準。

陳坤榮、縣府秘書長陳斌山及消防局長徐新淵等人在災害應變中心討論，後來考量苗栗縣山區多，且基於桃竹苗共同生活圈，決定明天停班課，因電腦在人事處辦公室，車程及作業時間，才會稍晚桃竹宣布明天停班課。