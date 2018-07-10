新竹市決定停班停課 與新北市率先發布無關

2018-07-10 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



新竹市政府表示，今晚9點決定停班停課，是依壉氣象資料，與新北市率先發布無關。

新竹市長林智堅在臉書指出，依據中央氣象局發布瑪莉亞颱風警報及風雨預測資料，新竹市明（11）日上午已達停止上班及上課標準，另考量颱風過境可能影響市民交通及上班上課安全，為使市民能於颱風過境後，清理颱風所造成之災損，明（11）日新竹市停止上班、停止上課。