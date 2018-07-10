颱風瑪莉亞暴風圈進入 北台灣有豪雨大豪雨

2018-07-10 21:29 中央社 台北10日電



颱風瑪莉亞來襲，中央氣象局技正黃椿喜今天晚間表示，隨著暴風圈進入北台灣，氣象局也對新北市、桃園市、新竹縣和苗栗縣山區發布大豪雨特報。

中央氣象局觀測，今年第8號颱風瑪莉亞中心今天傍晚8時位在宜蘭的東北東方約240公里海面上，以每小時31公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒48公尺，七級風暴風半徑280公里，強度為中颱等級。

黃椿喜表示，颱風瑪莉亞暴風圈已進入台灣北部、東北部陸地，各地風雨逐漸增強，氣象局也將新北市、桃園市、新竹縣和苗栗縣山區的豪雨特報提升為大豪雨特報，未來24小時累積雨量可能達400毫米，而台北市、新北市、基隆市、桃園市和苗栗縣平地也由大雨特報提升為豪雨特報，未來24小時累積雨量可能達250到300毫米。

他說，目前台東成功已經觀測到8米浪高，彭佳嶼也觀測到11級強陣風，新北市和宜蘭已經有間歇性降雨，預估越晚各地風力越強，而台北盆地因為受到地形阻擋，預估要深夜才會感受到颱風威力。

因此，黃椿喜提醒，今晚到明天清晨是颱風影響台灣最明顯的時候，明天下半天起，暴風圈才會脫離台灣本島，但馬祖仍持續受到颱風影響，預估等到晚間瑪莉亞颱風登陸中國大陸後，颱風對台灣的威脅才會解除。