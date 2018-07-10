瑪莉亞颱風接近 觀測到11級強陣風

2018-07-10 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



因應強颱瑪莉亞來襲，台北市昨天從下午四點開始停班停課，東區商圈也因颱風提早打烊，有遊客想前往101逛街，結果撲了個空。記者胡經周／攝影 分享 facebook 強烈颱風瑪莉亞今天傍晚減弱為中颱，7級風暴風半徑也已經接觸北部、東北部陸地，氣象局表示，目前彭佳嶼已經觀測到11級強陣風，北部雨勢也逐漸累積，風雨今晚將越晚越明顯，今晚到明天白天將是風雨最劇烈時間，提醒民眾做好防颱措施。氣象局指出，預計颱風明天白天會逐漸離開北部陸地，下午本島有機會脫離暴風圈。

氣象局氣象局技正黃樁喜表示，中度颱風瑪莉亞目前位置在宜蘭東北東方240公里海面上，預測路徑跟之前差不多，以通過北部近海，往馬祖、大陸移動，受外圍環流影響，目前宜蘭、東北部、北部地區已經有比較強的陣風與雨勢發生。

黃樁喜表示，預計隨著颱風逐漸接近，越晚整體的降雨、風勢會再逐漸增強，他說，從最近的風力預測可以看到，目前彭佳嶼已經出現11級強陣風，台灣本島也有7到8級左右的強陣風，另，西半部地區、沿海也有8到9級強陣風發生。

黃樁喜表示，預計今晚苗栗以北、宜蘭以北都有機會達到平均風7級、陣風10級，且會持續到明天清晨，明天上午包含新北、桃園、新竹還是受到颱風環流影響，沿海地區有比較強的陣風，接近中午，才會逐漸減弱，另外受到颱風外圍環流影響，馬祖明天清晨到上午，將有較大的風雨，要特別注意。

黃樁喜提醒，目前北部已經出現時雨量達到30幾毫米的大雨雨勢，預計雨勢會再增加，且台北盆地因受地形阻擋，雨勢增加較慢，隨著颱風靠近，帶來明顯的西北風時，整體雨勢會明顯增加。

他指出，今晚到明天北部山區有豪雨、大豪雨發生機會，北部地區、南投、台中山區也有豪雨等級雨量，今晚到明天上午是颱風影響最大的時間，民眾要做好防颱準備。