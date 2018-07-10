北北基颱風假喬不攏 柯文哲：晚間10點再宣布

2018-07-10 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook 瑪利亞颱風襲台，北北基明天到底要不要停班停課，備受外界關注。北市府原訂今晚8時宣布明天是否要放颱風假，不過台北市長柯文哲表示，根據中央氣象局預報資料，預估明天早上6時，陣風會降到七級，沒有達到放假標準，不過如果現在沒有很有把握，就等10點最新一報的氣象預報。

據了解，北市府和基隆都覺得明天風力未達停班課標準，因此傾向明天正常上班上課，不過新北市部分地區風力達停班課標準，因此新北和北市還在協調中。