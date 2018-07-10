颱風瑪莉亞從彭佳嶼北邊過 專家：好事一件

2018-07-10 20:45 中央社 台北10日電



今年第8號颱風瑪莉亞進入台灣近海，北台各地風雨下午起陸續增強，台北市也有間歇雨勢且風力漸增。 中央社 分享 facebook 今年第8號颱風瑪莉亞來勢洶洶，所幸颱風中心從彭佳嶼北邊通過，專家吳德榮說，這是威脅最小的路徑，最大陣風12級，山區總雨量500毫米，對台灣都是好事。

颱風瑪莉亞來襲，中央氣象局技正黃椿喜說，今天晚上到明天清晨近中心的北北基、桃園、新竹都可能出現10到12級強陣風，預估明天清晨6時之後風雨才會逐漸轉小；北北基、桃園和新竹最大陣風將由9到10級陣風減弱為7到8級陣風，但馬祖風雨將會持續到下午，可能出現15級強陣風。

雨量方面，這次颱風期間，基隆市和台北市平地累積總雨量最高可達到300毫米，山區約為500毫米；新北市和桃園市平地最高總雨量預估有400毫米，山區最高則為500毫米，預估得等到颱風明天晚間登陸中國大陸福建，到時候全台天氣就會逐漸恢復穩定。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天受訪時表示：「以這麼強的颱風而言，北部山區總雨量500毫米，最大陣風12級，對台灣來說是很客氣。」

他說明，原本氣象局預報有3條可能路徑，分別是颱風從東北部登陸、颱風眼穿過基隆和彭佳嶼之間，以及從彭佳嶼北方海面通過，而依照目前狀況看來，颱風中心將從彭佳嶼北方海面通過，也是對台灣影響最小的路線。

吳德榮表示，由於颱風距離台灣稍遠，速度又快，因此影響台灣時間短，風雨也不算太大，對台灣來說是好事一件；他也強調，目前各國預報都一樣，和中央氣象局的預報並沒有太大誤差。