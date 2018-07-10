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全台停班課一覽／北北基不同步 新北與桃園6縣市明放颱風假

北北基颱風假喬不攏 柯文哲：晚間10點再宣布

台中市明天正常上班、上課

2018-07-10 20:09聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市政府晚間宣布，明天未達中央停班、停課標準，台中市將正常上班、上課。

台中市長林佳龍官方Line呼籲，瑪莉亞已由強颱減弱為中颱，深夜到凌晨颱風觸陸後，預期會帶來明顯風雨，呼籲做好防颱準備，台中市災害應變中心已經一級開設，掌握颱風動態，確保市民安全。

瑪莉亞颱風由強颱減弱為中颱，台中市政府晚間宣布，明天台中市正常上班、上課。圖／取...
瑪莉亞颱風由強颱減弱為中颱，台中市政府晚間宣布，明天台中市正常上班、上課。圖／取自台中市長林佳龍臉書
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颱風林佳龍停課

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