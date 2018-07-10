台灣高鐵宣佈：明天維持正常營運服務

2018-07-10 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台灣高鐵公司剛公布，依據目前最新氣象資訊綜合研判，瑪莉亞颱風對高鐵營運影響有限，台灣高鐵明（11）日將維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車。惟颱風期間，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，為確保運行安全，列車將限速行駛。