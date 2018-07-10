高鐵明正常營運 風雨若過大將限速

2018-07-10 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台灣高鐵公司指出，依據目前最新氣象資訊研判，瑪莉亞颱風對高鐵營運影響有限，台灣高鐵明日將維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車。惟颱風期間，部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，為確保運行安全，列車將限速行駛。

台灣高鐵公司提醒，值颱風季節，鄰近高鐵沿線民眾，務必加強固定：大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品一旦遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內而纏繞架空電車線，不但可能損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響高鐵行車安全，呼籲民眾切勿掉以輕心。

台灣高鐵也說明，颱風期間相關退費及退票規定，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

另，為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將限速行駛，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

高鐵表示，相關資訊請查閱台灣高鐵企業網站（http://www.thsrc.com.tw/）、高鐵App「T Express」所發布之最新消息，或洽詢高鐵顧客服務中心專線：電話4066-3000（手機請加02），苗栗地區請撥4266-3000，台東、金門地區請撥4666-3000，馬祖地區請撥02-4066-3000，以上皆為付費電話，依一般市話及行動電話費率標準計費，服務時間為每日上午6時至晚上24時。