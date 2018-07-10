屏東縣明天正常上班上課 網友不甘：要不要再等等看？

2018-07-10 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣政府宣布明天正常上班上課，縣長潘孟安的臉書更貼出衛星雲圖提醒民眾。圖／取自潘孟安臉書 分享 facebook 瑪莉亞颱風轉為中颱，依據中央氣象局發布的警報及風雨預測資料，屏東縣尚未納入警戒範圍，屏東縣政府今晚宣布，明天正常上班、正常上課。結果還有網友不甘心說「這麼早就宣布，要不要再等等看」？

屏東縣長潘孟安並在臉書上表示，氣象預測屏東縣今天深夜會出現風雨，累積雨量為大雨等級，山區雨勢較為明顯，沿岸地區已有大浪，請鄉親做好防颱準備，不能掉以輕心。

不過縣長臉書也同時說明，因為屏東縣並未納入這次瑪莉亞颱風的警戒範圍，屏東縣明天仍維持正常上班上課。