航港局公告 明日17航線、144航次停航

2018-07-10 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



受瑪莉亞颱風影響，航港局公告今天15航線、計72航次停航，明天共17航線、計144航次停航，搭乘民眾可撥打02-89788041查詢。

今天停航部分，分別是金門—五通，部分停航，開航29航次、停航7航次。東港—小琉球部分停航，開航28航次、停航10航次。富岡—綠島全部停航，共計16航次。南竿—北竿部分停航，開航16航次、停航6航次。金門—石井部分停航，開航4航次、停航6航次。後壁湖—蘭嶼全部停航，總計6航次。

富岡—蘭嶼、 北竿白沙—福州黃岐全部停航，各4航次。南竿—莒光部分停航，開航4航次、停航2航次。其餘基隆—馬祖、台北—平潭、馬祖福澳—福州馬尾、高雄—馬公、鳳鼻頭—小琉球全部停航，各有2航次。南竿—東引全部停航，共1航次。

明天停航部分，金門—五通全部停航，總計36航次。東港—小琉球部分停航，開航14航次，停航24航次。南竿—北竿全部停航，總計22航次。富岡—綠島全部停航，總計12航次。布袋—馬公、金門—石井全部停航，各有10航次。