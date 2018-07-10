【即時短評】強颱未到先傳交通大癱瘓 天災還是人禍？

2018-07-10 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



北市下午4時因應颱風停班停課，北捷中和新蘆線民權西路站下午近5時，人潮擠滿月台，有乘客等了3、4班列車，不見人龍明顯往前，乾脆走路回家。記者林政忠／攝影 分享 facebook 強颱瑪莉亞下午還未侵台，大台北地區傳的最新災情，竟是交通大癱瘓。北北基宣布提早1個半小時下班的颱風假，造成從捷運車站到市區各幹道，人車擠得水洩不通，民眾怨聲載道，這是天災？還是人禍？

台灣年年有颱風，放颱風假也不是第一次，雖然該不該放，吵吵嚷嚷不只一次，但傳出這種大塞車的災情，這可是頭一遭。對台北市民來說，這種感受就是像跨年時，瞬間要輸運百萬人潮。

市議員王鴻薇就接獲民眾反映，在基隆路地下道就塞了一個小時，有人在仁愛路圓環被卡住動彈不得，有人等公車等超過1小時。

颱風假怎麼放，沒有人是神。就連因放颱風預測神準一次、而被網友封為「賴神」的賴清德，後來也因誤判，主動致歉。過去也曾有縣市首長說，「放半天假，是最負責任的決定。」，台北市長柯文哲昨天則是說，儘量不要放半天的颱風假，莫衷一是。

不料，柯文哲還來不及印證他的預言，竟與新北、基隆做出放「三分之一」天的決策出來，但民眾要質疑的是，宣布4點放颱風假之前，可曾經有找過交通局、捷運公司，公運處等單位來討論，因應下班交通疏解?也就是說，下班尖峰期提早1小時，難道沒有人想過因應之道。

不管放半天、一天、還是三分之一天，首長不應該再有「放錯假便宜市民」的想法，給市民多一點彈性時間，今天就不會發生下班人潮搶在同一時間蜂擁而出。現今大數據當道，但除此之外，縣市首長們考量颱風假標準時，或許再多一項「同理心」，才能更贏得民眾的掌聲。