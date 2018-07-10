長榮航空宣布 國際航班明下午陸續恢復正常

2018-07-10 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



受瑪莉亞颱風影響，長榮航空、立榮航空宣布，國際線航班明日中午12點前，所有由桃園機場、松山機場起降的班機將提前、延後或取消，下午陸續恢復正常。

長榮航空指出，最新航班異動訊息請至長榮航空網站www.evaair.com或利用EVA Mobile APP查詢。