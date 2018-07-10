瑪莉亞中颱影響 多處山區道路森林樂園封閉

2018-07-10 19:13 中央社 台北10日電



受到中度颱風瑪莉亞的影響，台灣多處地區傍晚開始風雨明顯增強，今天入夜後，全台預警性封閉多條山區道路，太平山等14處森林遊樂區閉園，確保人車安全。

瑪莉亞在今天下午5時從強颱減弱為中颱，氣象局預測，今天深夜至明日上午是影響最劇烈時間，彰化以北、南投、花蓮及馬祖都是暴風圈影響的範圍，氣象局持續發布豪雨和大雨特報，提醒民眾做好防颱準備，沿海地區居民也要嚴防海水倒灌和淹水。

公路總局第四區養護工程處今天表示，除蘇花外，包括台9線北宜公路等山區省道，配合第一區養護工程處，今晚8時起預警性封路。

預警性封路的有台7線(西村至棲蘭)、台7甲線(棲蘭至思源埡口)、台7丁線(雙連埤至圳頭)、台8線(大禹嶺至太魯閣)、台9丁線(舊蘇花公路)蘇澳至東澳、台9線東澳至崇德等省道公路，今晚6時起只出不進，晚上8時起全線封閉道路。

公路總局第一區養護工程處也針對台2線碧砂路段(65K～71K)、鼻頭路段(75K～84K)及台9線北宜路段(24.5K~68.5K)，從晚間8時起實施區段道路封閉作業，保全人員進駐管制，視現場風雨及路況機動調整放行。

至於台7線羅浮至西村路段(22K~60K)及台9甲線烏來路段(14K~19.8K)等山區道路，從今晚8時起實施區段道路封閉作業。

由於氣象情資顯示，入夜後高雄山區雨勢可能增強，公路局甲仙工路段表示，台20線勤和少年溪至復興中期道路（92K至98K+700），以及台29線甲仙五里埔至那瑪夏路段，兩處山區道路今晚8時起預警性封路，明天上午7時再視路況開放通車。

台中市災害應變中心下午一級開設，台中市警察局指出，市府劃定大雪山、南湖大山、中央尖山、鳶嘴山、橫嶺山等山岳，以及全市臨海含港口、高美濕地、大甲溪、大安溪、烏溪、大肚溪等河床為警戒區，非持有通行證件，不得進入，申請入山的345人已全數下山。

台中市交通局表示，台8線臨37便道及梨山到大禹嶺路段，今晚6時到明日中午12時將採取預警式封閉，若未降下大雨，將採只出不進的管制措施。

林務局指出，颱風期間，太平山、內洞、滿月圓、東眼山、觀霧、大雪山、八仙山、合歡山、武陵、奧萬大、藤枝、向陽、池南、富源等14處國家森林遊樂區立即休園。

林務局補充，位在警戒區域範圍內的自然步道屆時同步封閉，原須申請入山許可才能進入的登山步道及山屋，暫勿進入；如果阿里山國家森林遊樂區休園，阿里山林業鐵路也將同步停駛。