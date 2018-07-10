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新竹巨城、大遠百今提早收工 竹區威秀20時停止放映

2018-07-10 18:13聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

瑪莉亞颱風來勢洶洶，新竹市、新竹縣稍早宣布從下午4時起停止上班上課，不少民眾趁著放假時外出看電影、逛百貨公司，不過得留意營業資訊。Big City 遠東巨城購物中心、新竹遠東SOGO巨城館、新竹大遠百營業時間分別為晚間8時、6時、與7時，提醒民眾注意營業時間，別撲了空。

另外，新竹地區威秀影城，新竹大遠百威秀、與巨城威秀都在晚間8時候場次停止放映。

Big City 遠東巨城購物中心今天只營業至晚間8時。資料照片。圖／Big C...
Big City 遠東巨城購物中心今天只營業至晚間8時。資料照片。圖／Big City遠東巨城購物中心提供
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瑪莉亞颱風威秀影城

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