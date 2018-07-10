新竹巨城、大遠百今提早收工 竹區威秀20時停止放映

2018-07-10 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



瑪莉亞颱風來勢洶洶，新竹市、新竹縣稍早宣布從下午4時起停止上班上課，不少民眾趁著放假時外出看電影、逛百貨公司，不過得留意營業資訊。Big City 遠東巨城購物中心、新竹遠東SOGO巨城館、新竹大遠百營業時間分別為晚間8時、6時、與7時，提醒民眾注意營業時間，別撲了空。