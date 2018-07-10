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全台停班課一覽／北北基不同步 新北與桃園6縣市明放颱風假

北北基颱風假喬不攏 柯文哲：晚間10點再宣布

土石流黃色警戒 連江縣慎防致災性強風

2018-07-10 20:15中央社 台北10日電

颱風瑪莉亞預估傍晚接觸北台陸地。中央災害應變中心今天表示，已發布土石流黃色警戒359條，入夜前完成預防性撤離；另外，連江縣明天中午前恐有致災性強風，呼籲預作準備。

內政部政務次長陳宗彥下午主持中央災害應變中心第四次工作會報，根據中央氣象局資料顯示，中颱瑪莉亞快速接近台灣，預估暴風圈半徑將於今晚6時起接觸台灣北部陸地，主要影響時間為今天傍晚至明天上午，且入夜後各地風雨將逐漸增強。

其中，主要強降雨地區有宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）、苗栗縣、台中市及連江縣等。

陳宗彥在會後記者會上表示，已請行政院農業委員會督導高災害潛勢及易成孤島地區須在入夜前完成預防性疏散撤離工作，估計安置人數共逾700人，統計截至下午3時已完成撤離、安置431人。

另外，根據農委會截至下午3時30分資料顯示，已發布全台土石流黃色警戒共359條，座落於8縣市、16鄉鎮、117村里；目前尚無紅色警戒。

氣象局特別提醒，強風致災風險區部分有宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）和連江縣，且又以北部及東北部沿岸漁港首當其衝。

陳宗彥指出，入港避風外籍漁工，基於人道考量，請農委會協助安置上岸作業，截至下午2時止，已協助4657人，要求入夜前完成所有相關作業。

同時，他特別提醒，由於連江縣明早6時至中午12時恐出現14至15級的致災性強風，就連大樹都有可能連根拔起，提醒當地民眾要做好防颱準備，也交代消防署要全力協助防颱。

陳宗彥提到，由於今晚適逢大潮，加上北部入夜後風雨增強，低窪地區可能不易排水，請水利署做好抽水機具等適度準備；同時，交通部也將進行預警性封路、封橋準備，提醒用路人即早因應。

氣象局農委會

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