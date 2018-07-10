颱風瑪莉亞襲台 台電台水加強戒備

2018-07-10 18:50 中央社 台北10日電



瑪莉亞颱風步步逼近，台電與台水嚴陣以待，其中台電已派員進駐易受災偏遠地區待命；台水也已對全台淨水廠加強戒備，建議民眾提前儲水備用。

台電表示，過去經驗顯示，颱風季節偏遠山區，容易因道路不通造成電力搶修困難，因應颱風來襲，已事先編派人力與機具車輛，前往台中梨山、宜蘭大同與蘇花公路南澳等地區進駐待命。

另外，位於大樓地下室的配電室容易因豪雨淹水而影響搶修，台電建議民眾，趁颱風來襲前加強防範，避免地下室淹水；並加強固定招牌看板，避免懸掛物被強風吹落損壞電線導致斷線或停電。

台電表示，颱風期間如碰上停電事故，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則進行；搶修順序則以捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施優先，接著才是一般用戶。

台水公司建議民眾，盡量在停水前6小時完成儲水，避免停水前夕用戶一窩蜂搶儲水，導致管線末端用戶無水可用；停水期間，務必關閉抽水馬達電源，避免空轉過久，高溫引發火災危險；另外，不要將日常作息中使用的橡皮管浸入水中，以免因虹吸作用導致管內水質遭受污染。

颱風期間，民眾如碰到停電事故，建議先到台電官網的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址與狀況，查詢或通報停電資訊，盡量將「1911」客服專線，留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用；供水問題可到「停水公告查詢系統」(https://wateroff.water.gov.tw)，或撥打免付費客戶服務專線「1910」查詢停水訊息。