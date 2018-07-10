越晚風雨越明顯 明下午有機會脫離暴風圈

2018-07-10 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



氣象局預計明天白天瑪莉亞颱風會逐漸離開北部陸地，下午本島有機會脫離暴風圈。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 強烈颱風瑪莉亞減弱為中颱，氣象局指出，7級風暴風半徑已經接觸新北、宜蘭陸地，台北盆地風雨今晚將越晚越明顯，預計明天白天會逐漸離開北部陸地，下午本島有機會脫離暴風圈。

氣象局今天下午5點警報資料指出，中颱瑪莉亞17時位置在宜蘭東方310公里海面上，以每小時31公里的速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，7級風暴風半徑280公里、10級風暴風半徑100公里。

氣象局指出，瑪莉亞颱風過去3小時強度略為減弱，目前中心在宜蘭東方海面，繼續向西北西移動，暴風圈正逐漸進入台灣北部、東北部陸地、各地風雨將逐漸增強。

氣象局提醒，宜蘭、新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、花蓮、馬祖應嚴加戒備並防強風豪雨。

氣象局技正黃樁喜表示，今天晚上開始，整體雨勢逐漸增加，持續到清晨，最大雨勢是今晚到明天清晨，新北山區、桃園、新竹、苗栗山區都有大雨到豪雨的機會，其他地區也要注意大雨，他表示，由於颱風移動快，預計明天白天會逐漸離開北部陸地，下午本島有機會脫離暴風圈。

但他提醒，明天清晨北部、東北部風力有機會到平均風7級、陣風10級以上，馬祖風力明天清晨開始，更會逐漸增強，要嚴防強風豪雨，他提醒，戶外陽台、招牌、盆栽都要注意防颱準備。