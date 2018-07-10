4點同步下班 國道內湖到泰山時速最低18公里

2018-07-10 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



國道一號南下從內湖到泰山路段，時速最低約18公里、最高也只有50公里。圖／翻攝國道即時影像 分享 facebook 強颱瑪莉亞襲台，北部縣市同步在下午4點宣佈停班停課，所有人幾乎同時間擠上捷運、開車返家，不僅連市區道路都湧塞，就連國道上也充滿車潮。

有民眾趁著下班後前往大賣場購物，沒想到竟在停車場塞了一小時，還有民眾從汐止開車前往南港，平時十餘分鐘的路程，也要開將近一小時的時間。

另外國道一號南下從內湖到泰山路段，時速最低約18公里、最高也只有50公里，北上三重到東湖最低23公里，最高也只有46公里的時速。