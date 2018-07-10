強颱瑪莉亞來襲 金門小三通11日停航

2018-07-10 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



強颱瑪莉亞來襲，打亂了金門的交通，從今日下午開始，金門往返台灣部分航班以及小三通航線停駛，而根據中央氣象局資料顯示，明日台海地區將受到影響，因此明日來往金廈的小三通航線將全面停駛，請民眾多加注意。

受瑪莉亞颱風影響，今日的飛機航班從下午開始陸續取消，但上午的班機仍維持正常，深怕被颱風困住，不少民眾急忙趕往機場候補，希望能在颱風來襲前，離開金門，讓機場的聯合候補櫃檯擠滿不少焦急等待的客人。

明日除下列航班正常飛行外,其餘取消:立榮航空飛航航班，金門往台北/B78826(17:30)/B78830(18:45)/B79382(19:20)B78836(20:10)。

金門往台中/B78966(18:35)/B78968(19:50)。金門往台南/B78992(17:20)。金門往高雄/B78920(18:55)

遠東航空飛航航班，金門往台北FE072(16:55)、金門往台中FE1060(17:45)、金門往高雄FE8096(15:35)。

華信航空飛航航班，金門往台北AE1268(14:45)/AE1272(18:00)。金門往台中AE768(15:00)/AE770(17:00)。

至於小三通部分，五通航線，金門往五通17:00迅安輪、18:00新武夷、18:30捷安輪停航外，其它正常航駛;五通-金門15:00迅安輪、16:00新武夷、17:30捷安輪、18:30金星6號停航外，其它正常航駛。

石井航線部分，蓬江輪13:40改為八方輪替航，金門-石井10:40、15:20、16:20停航;石井-金門11:10、13:50、15:00停航，其它正常航駛。