暴風圈接近東北部 越晚雨勢越顯著

2018-07-10 17:35 台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導



颱風「瑪莉亞」暴風圈將近東北部，越晚雨勢越顯著。（翻攝自中央氣象局） 分享 facebook 「強颱『瑪莉亞』在13點時距離宜蘭東方390公里海面上，10日晚上到11日清晨雨勢最顯著。」中央氣象局預報員顏增璽10日受訪時表示，颱風以每小時速度35公里朝西北西前進，10級暴風半徑未來有機會經過基隆，造成風浪，北台灣近日適逢大潮，要小心海水倒灌。北捷新聞課長凌啟堯說，已加強檢查平時設立在捷運出入口的防洪擋板、抽水機，適時增派人手，防止淹水。

「全台各地有雨，以北部降雨最明顯，整天都有間歇性降雨。」顏增璽說，雨勢越晚越大，尤其是在10日晚上到11日清晨最顯著，10日晚間起，中南部也會降雨。現在針對北部、台北山區、新北市 基隆、宜蘭山區等地也發布豪雨特報。未來10級暴風半徑會經過基隆，要注意風浪，北部、西南部、東半部濱海地區及綠島、恆春半島、馬祖已有長浪出現，請避免前往海邊活動。

氣象局提醒，適逢大潮，西半部、東北部及馬祖沿海低窪地區應防海水倒灌及淹水。颱風的暴風圈將於11日中午脫離台灣，下午雨勢會逐漸變小。花蓮地區則是要注意焚風，10日出現38.6高溫，11日也有機會發生焚風現象。其他地區11日將有降雨情形，溫度較低，大約是30度左右。

北捷防洪擋板防淹水

北捷防洪擋板設置在各出路口，也有準備抽水機待命。凌啟堯說，北捷已經做好萬全的準備。若鄰近的淡水河、基隆河或是路面上嚴重積水，防洪擋板會升上來，適時增派人手支援，目前是正常營運。

北捷早已為防颱做準備，10日下午4點起，台北市停止上班及上課，所以北捷將提早加密尖峰班距疏運旅客，後續視颱風狀態調整班距。

台灣高鐵公司則已完成防颱應變中心開設，24小時監控全線颱風動態，10日全線維持正常營運服務， 11日營運模式，則於10日晚間8點時前宣布公告。

飛機停飛、台鐵停駛

至於飛行方面，民航局表示，截至10日下午2點，國內航線取消118、延誤0架次，兩岸暨國際航線取消175、延誤21架次。桃園機場於航站南北路地下道前、中央通道入口、停車場入口等，備妥沙包並測試防水閘門功能正常，空側部分確保各排水幹線箱涵順暢，備有多部大型抽水機、挖土機、發電機等防颱準備設施待命。

台鐵局10日西部幹線（基隆至潮州間），下行自177次自強號（台北下午5點45分開）開行後，全部停駛。上行自138次自強號（高雄下午3點38分開）開行後，全部停駛。

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