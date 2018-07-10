有圖！趕在強颱襲台前回家 北捷南京復興站擠爆

2018-07-10 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



北捷南京復興站稍早塞滿了下班下課的民眾，幾乎呈現水洩不通的狀況。圖／讀者提供 分享 facebook 強颱瑪莉亞來勢洶洶，北北基桃竹苗縣市為避免民眾在晚間下班遇到大風大雨，今天先後宣佈下午4點停止上班上課，民眾稍早也紛紛趕往搭乘捷運等大眾運輸，但因為大家都是同時間下班下課，導致捷運南京復興站瞬間被擠爆。

一名林姓民眾表示，她大約在下午4點25分好不容易抵達南京復興站，一進站就發現站內塞滿要上車的乘客，呈現水洩不通的情況，幾乎都是被推著往前走，大概從35分等到55分才搭上車，「真的好可怕。」