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被批「4點鐘之亂」！人潮塞爆北捷 柯文哲臉書遭灌爆

強颱瑪莉亞減弱為中颱 往台灣靠近

南迴公路南興路段遭浪襲 單線雙向通車警籲小心通行

2018-07-10 17:08聯合報 記者羅紹平╱即時報導

省道南迴公路（台9線）南興路段440至441.5公里處（南興地磅前），因受瑪莉亞颱風外圍環流影響，已出現長浪，海浪夾帶砂石衝擊路面，公路總局大武工務段下午4點緊急封閉該路段北上車道，實施單線雙向通行，警方提醒用路人經過該路段，務必注意行車安全。

受瑪莉亞颱風外圍環流影響，省道南迴公路（台9線）南興路段440至441.5公里處...
受瑪莉亞颱風外圍環流影響，省道南迴公路（台9線）南興路段440至441.5公里處（南興地磅前），因海浪夾帶砂石衝擊路面，緊急封閉北上車道。圖與影音／大武警方提供
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瑪莉亞颱風南迴公路

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