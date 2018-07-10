颱風腳步快 11日風力減弱勉強達放假標準

2018-07-10 17:10 中央社 台北10日電



因應強颱瑪莉亞來襲，北部縣市幾乎都從下午四點開始停班停課，不少趕著下班的民眾，撐著傘走在車陣當中。聯合報系記者胡經周／攝影 分享 facebook 颱風瑪莉亞速度快，中央氣象局今天下午4時更新明天上午風力預測，馬祖大陣風達15級，符合放假標準，但新北市最大陣風9到10級轉8到9級，勉強達標。

中央氣象局觀測，今年第8號颱風瑪莉亞下午4時位在宜蘭東方約330公里海面上，正以每小時30公里速度向西北西移動，暴風圈逐漸進入台灣東北部近海，對彰化、花蓮以北及馬祖地區將構成威脅。

根據中央氣象局今天下午4時公布的最新風力預測，明天晚間凌晨0時到清晨6時，北北基、桃園、新竹最大陣風可以達到11、12級，不過，明天清晨6時到中午12時，颱風逐漸遠離本島，風力也轉小，新北市、桃園、新竹最大陣風都由9到10級轉到8到9級，僅勉強達到人事行政總處規定的最大陣風10級標準。

氣象局技正黃椿喜今天表示，儘管明天白天起本島風力減弱，但馬祖風雨才要開始，明天上午6時到12時，最大陣風可以達到15級，提醒民眾留意。

雨量方面，黃椿喜指出，颱風瑪莉亞影響台灣時間不長，基隆市和台北市平地總雨量約落在300毫米，新北市和桃園市總雨量可能達到400毫米，至於山區總雨量都在500毫米左右，不過，他提醒，明天適逢大潮，沿海可能會有海水倒灌情形，低窪地區也可能會淹水，提醒民眾做好防災準備。