受強颱瑪莉亞影響 遠東航空公告明天航班異動狀況
受強颱瑪莉亞影響，遠東航空宣布明日(11日)班機異動狀況。國際線海口-高雄FE190改於20：35起飛。松山-福州FE109及福州-松山FE110航班取消。
至於國內線，只執行以下航班,其餘航班取消。
《往返台北─澎湖》
台北─澎湖FE8025，16：35~17：20
台北─澎湖FE027，17：40~18：25延至18：35~19：20
澎湖─台北FE028，17：05~19：50延至20：00~20：45
澎湖─台北FE8026，18：00~18：45
澎湖─台北FE8828，18：15~19：00
《往返台北─金門》
台北─金門FE071，15：10~16：10
金門─台北FE072，16：55~17：55
《往返台中─澎湖》
台中─澎湖FE3355，16：55~17：30
台中─澎湖FE3059，19：20~20：00
澎湖─台中FE3356，15：40~16：15
澎湖─台中FE3060，20：35~21：15
《往返台中─金門》
台中─金門FE1059，16：10~17：10
金門─台中FE1060，17：45~18：45
《往返高雄─澎湖》
高雄─澎湖FE085，16：30~17：05
澎湖─高雄FE086，17：45~18：20
高雄─澎湖FE087，19：00~19：35
澎湖─高雄FE088，20：25~21：00
《往返高雄─金門》
高雄─金門FE8095，14：10~15：00
金門─高雄FE8096，15：35~16：25
海口-高雄FE190改於20：35起飛。
松山-福州FE109及福州-松山FE110航班取消
詳細航班異動請洽遠東航空官網、粉絲專頁。遠東航空官網：http://www.fat.com.tw；遠東航空粉絲專頁：https://www.facebook.com/fatloveu/
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