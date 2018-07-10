颱風瑪莉亞來勢洶洶 台北101購物中心提前打烊

2018-07-10 19:13 中央社 台北10日電



颱風瑪莉亞已經進入台灣近海，包括台北101等多家百貨公司都提前打烊，台北101並已準備沙包、做好樹木支撐等防颱措施，購物中心、景觀餐廳營業時間則提前至下午6時結束。

中央氣象局觀測，今年第8號颱風瑪莉亞今天下2時在宜蘭東方370公里海面上，向西北西移動，其暴風圈已逐漸進入台灣東北部近海，對彰化及花蓮以北及馬祖地區將構成威脅。

台北市等多個縣市都已經宣布下午4時起停班停課，台北101表示，目前已將大樓廣場外的LOVE等公共藝術用東西包覆、加強行道樹支撐，並準備沙包以備不時之需。

台北101指出，購物中心、地下餐飲區提前至傍晚6時打烊，35樓、36樓、85樓及86樓的觀景餐廳也比照辦理，讓員工及民眾回家防颱，確保人員安全無虞。

另外，遠東SOGO百貨表示，考慮颱風瑪莉亞可能帶來強大風雨，為了保障消費者及員工安危，台北、桃園各店傍晚5時打烊，超市部分則在6時打烊；新光三越台北、桃園各分店營業時間提前至傍晚6時結束，其餘各分店正常營業。

微風廣場、松江南京等各分店也提前至傍晚6時打烊，遠百桃園以北的百貨公司同樣營業至6時，位在遠百內的威秀影城則營業至晚上8時。

至於京華城、大葉高島屋、京站時尚廣場、台茂購物中心及統一時代百貨台北店也都宣布提前在傍晚6時結束營業。