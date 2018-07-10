瑪莉亞颱風來襲 11日停班停課看這裡

2018-07-10 18:30 聯合新聞網 綜合報導



瑪莉亞強颱來襲，花蓮地區沿海地區已出現3尺高的長浪。聯合報系記者徐庭揚／攝影 分享 facebook

【聯合報╱記者董俞佳╱即時報導】

強烈颱風瑪莉亞減弱為中颱。

氣象局今天下午5點警報資料指出，中颱瑪莉亞17時位置在宜蘭東方310公里海面上，以每小時31公里的速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，7級風暴風半徑280公里、10級風暴風半徑100公里。

氣象局指出，瑪莉亞颱風過去3小時強度略為減弱，目前中心在宜蘭東方海面，繼續向西北西移動，暴風圈正逐漸進入台灣北部、東北部陸地、各地風雨將逐漸增強。

氣象局提醒，宜蘭、新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、花蓮、馬祖應嚴加戒備並防強風豪雨。

豪雨特報範圍：新北市、基隆市、台北市山區、桃園市山區、宜蘭縣山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區；大雨特報範圍：台北市、桃園市平地、宜蘭縣平地、新竹市、新竹縣平地、苗栗縣平地、台中市平地、花蓮縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市山區、高雄市、屏東縣山區、台東縣山區。