台北101晚間18時閉館 高樓餐廳不營業

2018-07-10 15:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



因應颱風瑪莉亞來襲，台北101購物中心今晚提前至18時閉館，35F、36F、85F、86F等樓層的高樓觀景餐廳晚間也不營業。

此外，遠企購物中心今日也只營業至18時。