強颱瑪莉亞逼近 台北101提早至18時打烊

2018-07-10 15:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



因應瑪莉亞颱風來襲，台北市今（10）日提早至16時停班停課，台北101表示，購物中心晚間亦提早至18時閉館。

針對高樓餐廳部分，台北101表示，35樓、36樓、85樓和86樓等景觀餐廳今日晚間不營業。