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瑪莉亞颱風預計傍晚觸陸 入夜風強雨驟

2018-07-10 15:55中央社 台北10日電

今年第8號颱風瑪莉亞已經進入台灣近海，中央氣象局技正黃椿喜今天表示，暴風圈傍晚就會觸陸，今晚到明天清晨風雨最大。

中央氣象局觀測，今年第8號颱風瑪莉亞今天下2時在宜蘭東方370公里之海面上，向西北西移動，其暴風圈已逐漸進入台灣東北部近海，對彰化及花蓮以北及馬祖地區將構成威脅。

黃椿喜表示，隨著瑪莉亞颱風接近，各地開始出現明顯風雨，預估近暴風圈的大台北山區總雨量可能達到500毫米，平地也會有300到400毫米，而入夜開始風力就會轉強，今天晚間到明天清晨可能出現11到12級強陣風，提醒民眾今天晚上到明天清晨是風雨最強的時候，要做好防颱準備。

氣象局也持續針對19縣市發布豪雨和大雨特報，尤其明天適逢大潮期間，提醒颱風來襲期間，可能會引起暴潮，住在沿海地區民眾要嚴防海水倒灌的可能性。

豪雨特報範圍：新北市、基隆市、台北市山區、桃園市山區、宜蘭縣山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區；大雨特報範圍：台北市、桃園市平地、宜蘭縣平地、新竹市、新竹縣平地、苗栗縣平地、台中市平地、花蓮縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市山區、高雄市、屏東縣山區、台東縣山區。

瑪莉亞颱風氣象局大雨特報

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