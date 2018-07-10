持續更新／瑪莉亞強颱來襲 11日交通資訊整理包告訴你

2018-07-10 17:17 聯合新聞網 綜合報導



因應強颱瑪莉亞來襲，北部縣市幾乎都從下午四點開始停班停課，也讓台北街頭出現還沒五點就塞車的景象。聯合報系記者胡經周／攝影 分享 facebook 中央氣象局今天早上11點半最新預報，目前北部雲量明顯增多，已出現間歇性下雨，下午以後雨勢會更加明顯，且愈晚愈強，今天深夜到明天清晨影響最劇烈，嚴防強風豪雨，全台須於明天下午才脫離瑪莉亞暴風圈影響，海域跟馬祖地區則要等到明晚以後。

氣象局也持續發布豪大雨特報，新北市、桃園市山區、宜蘭縣山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區有局部大雨或豪雨發生的機率；台北市、基隆市、桃園市平地、宜蘭縣平地、新竹市、新竹縣平地、苗栗縣平地、台中市平地、花蓮縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市山區、高雄市、屏東縣山區、台東縣山區有局部大雨發生的機率。注意坍方、落石、土石流及山洪爆發，沿海低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

氣象局預報中心技正黃椿喜表示，瑪莉亞暴風圈傍晚開始接近北部陸地，深夜後北部、東北部跟中部山區會有強風豪雨出現，之後颱風逐漸往馬祖靠近，馬祖今天深夜到明天都要嚴防強風豪雨，瑪莉亞若直接通過馬祖，更會出現很強陣風。

黃椿喜說，明後天西半部跟馬祖要嚴防颱風暴潮跟海水倒灌，低窪地區注意淹水現象。另外，現已觀測到7米以上浪高，昨天到今天陸續有長浪出現，隨著瑪莉亞靠近，沿海風浪將逐漸增強，民眾應避免前往海邊活動，另東半部地區會有焚風，須注意高溫現象。

公路： 中橫、蘇花封路 晚間6點禁止進入8點全線封閉 為因應強烈颱風瑪麗亞可能帶來豐沛雨量造成災害，中橫大禹嶺至太魯閣及台9線蘇花公路全線預定晚上6點封路只出不進，8點預警性全面封閉。 公路總局第四區養護工程處為確保用路民眾安全，台7線西村至棲蘭)、台7甲線棲蘭至思源埡口、台7丁線雙連埤至圳頭、台8線大禹嶺至太魯閣、台9丁線舊蘇花公路蘇澳至東澳、台9線東澳至崇德等省道公路將於今天晚間6時只出不進，8時全線封閉道路。 依中央氣象局發布風雨預報單，平均風速達8級以上，台9線蘇花改路段將提醒用路人注意強風、警示慢行；若平均風速達10級以上，公路總局將建議避免行駛台9線蘇花改，以確保用路人安全，後續四工處將依氣象情資變化隨時更新交通資訊。 公路總局籲請用路人，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。 北宜公路等山區省道 今晚8點也要封路 公路總局第四區養護工程處今天指出，氣象預報今(10)日入夜後，花蓮以北將逐漸進入瑪莉亞強颱暴風圈，預估7級暴風圈觸碰宜蘭陸地，宜、花地區首當其衝，平均風力達10級以上陣風，為確保用路民眾安全，除蘇花外，包括北宜公路等山區省道，今晚８點起預警性封路。 預警性封路的有台7線(西村至棲蘭)、台7甲線(棲蘭至思源埡口)、台7丁線(雙連埤至圳頭)、台8線(大禹嶺至太魯閣)、台9丁線(舊蘇花公路)蘇澳至東澳、台9線東澳至崇德等省道公路，今(10)晚６時禁止進入，只出不進，晚上８時全線封閉道路。 另外，台9線北宜公路配合第一區養護工程處將在今晚８時全線封閉道路，後續視颱風天候狀況及道路實際災情再行決定開放時間，請用路人及早因應並注意相關訊息。 公路總局呼籲用路人，颱風期間非必要勿進入山區道路，並請多利用公路總局省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播，務必留意公路交通相關資訊，預先考量可能變因，做好行程規劃。 南橫公路桃源路段、那瑪夏道路 今晚8點起預警性封路 瑪莉亞颱風來襲，因擔心入夜後高雄山區雨勢增強，台20線南橫公路桃源復興路段，以及台29線甲仙五里埔至那瑪夏路段，兩處山區道路今晚8點起實施預警性封路，禁止人車通行。公路局甲仙工路段表示，今天（10日）晚間8點起封路，明天（11日）上午7點再視路況開放通車。 高雄桃源區路段，甲仙工務段表示，根據氣象情資顯示，南部晚間風雨勢將會逐漸增強，若豪雨造成荖濃溪溪水暴漲，累積雨量將接近封路標準，台20線勤和少年溪至復興中期道路（92K至98K+700）晚上8點起預警性封閉，預計7月11日上午7點開放通車。 高雄那瑪夏區路段，甲仙五里埔至那瑪夏道路也有實施預警性封路。甲仙工務段指出，台29線甲仙五里埔臨時便道11k至23k路段易受旗山溪曲流攻擊，雙連堀路段若受沖刷，恐會造成道路路基流失，為維謢用路人行車安全，7月10日晚上8點起預警性封閉，預計7月11日上午7點開放通車 蘇花改首度因颱風開放機車通行 明上午8點到8點半集合 公路總局第四區養護工程處今天指出， 台9丁線、即舊蘇花公路蘇澳至東澳段將在今晚8時起全面封閉，為維持道路通行服務， 將啟動台9丁線封閉蘇花改路段交通疏導應變機制，未開放的機車、大貨車等車種可以通行。 其中， 一般機車將分別在蘇澳端及東澳端集結，為考量風力強勁，工程處將在明(11)天上午8時至8時30分採人車集中接駁方式通行，由蘇澳鎮公所往返東澳車站。 而大貨車行駛台9線蘇花改，請靠右車道進入地磅站管制並配合儀控通行，並遵循速限行駛，保持安全距離。 自行車改到蘇澳新站或東澳車站轉乘火車。 此外，蘇花改蘇澳至東澳路段將依中央氣象局發布的風雨預報單，平均風速達8級以上，台9線蘇花改路段將提醒用路人注意強風、警示慢行；若平均風速達10級以上，將建議避免行駛台9線蘇花改，以確保用路人安全，工程處將依氣象情資變化隨時更新交通資訊。 南迴公路南興路段遭浪襲 單線雙向通車警籲小心通行 省道南迴公路（台9線）南興路段440至441.5公里處（南興地磅前），因受瑪莉亞颱風外圍環流影響，已出現長浪，海浪夾帶砂石衝擊路面，公路總局大武工務段下午4點緊急封閉該路段北上車道，實施單線雙向通行，警方提醒用路人經過該路段，務必注意行車安全。 台二線碧砂路段、鼻頭路段 今晚8點預警性封閉 公路總局第一區養護工程處今天下午指出，因應瑪莉亞颱風侵襲北台灣，台二線碧砂路段(65～71K)、鼻頭路段(75～84K)將於今晚8點實施區段道路封閉作業，於封路期間由保全人員進駐管制並視現場風雨及道路狀況適時機動調整放行。 第一區養護工程處說，依據中央氣象局雨量預報單，新北市、桃園市等山區及平地24小時累積雨量達400豪米，且平均風力達9-10級，可能造成山區道路路基缺口、坍方及濱海公路浪襲危害等災害。 公路總局第一區養護工程處並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及隨時收聽廣播，如欲查詢最新路況可撥打：1968或0800001821。 鐵路： 瑪莉亞6點觸陸 台鐵停駛看這邊 瑪莉亞颱風預計傍晚6點接觸台灣本島，交通部指出，針對國道1號汐五、五楊高架及國道5號頭城至蘇澳等2個路段，一旦平均風速達7級以上，將降低速限至70公里並禁止大型車行駛，若達10級以上，則將封閉禁止通行；台鐵西部幹線南下自177次自強號(台北17:45開)開行後，全部停駛，北上自138次自強號(高雄15:38開)開行後，全部停駛。 交通部指出，台鐵東部幹線台東往台北，自431次普悠瑪號(台東站15:21開；花蓮站17：26開)開行後，全部停駛；花蓮往台北，181次自強號(花蓮站16:40開)僅行駛至台北站為止；自71次(花蓮站17：35開)開行後，全部停駛； 台北往台東、花蓮，自282次自強號(台北17:40開)，開行後，全部停駛；522次莒光號及52次莒光號僅行駛至彰化為止。 中央災害應變中心指出，截至今日下午15時30分，全台發布黃色警戒359條，座落於8縣市16鄉鎮117村里；紅色警戒0條，各縣市政府應督導轄內易成孤島地區強化前揭防救災整備工作，並完成疏散撤離整備、收容所整備、防救災通訊及搶修機具預置等防救災工作整備。 應變中心表示，已發布土石流警戒之鄉鎮，應加強防災整備及預防性疏散撤離工作。入夜前預防性疏散提醒之鄉鎮：桃園市復興區、新竹縣尖石鄉、五峰鄉，建地方政府應提早進行預防性疏散。 航空： 受強颱瑪莉亞影響 虎航宣布取消11日8航班 受強颱瑪莉亞颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航宣布明日(7月11日)最新航班異動情形如下： -IT200 桃園-東京成田取消 -IT240/IT241 桃園-福岡往返航班取消 -IT301/IT302/IT303 桃園-澳門往返航班取消 -IT214/IT215 桃園-岡山往返航班取消 受強颱瑪莉亞影響 遠東航空11日航班異動狀況 受強颱瑪莉亞影響，遠東航空宣布明日(11日)班機異動狀況。國際線海口-高雄FE190改於20：35起飛。松山-福州FE109及福州-松山FE110航班取消 至於國內線，只執行以下航班,其餘航班取消。 《往返台北─澎湖》 台北─澎湖FE8025，16：35~17：20 台北─澎湖FE027，17：40~18：25延至18：35~19：20 澎湖─台北FE028，17：05~19：50延至20：00~20：45 澎湖─台北FE8026，18：00~18：45 澎湖─台北FE8828，18：15~19：00 《往返台北─金門》 台北─金門FE071，15：10~16：10 金門─台北FE072，16：55~17：55 《往返台中─澎湖》 台中─澎湖FE3355，16：55~17：30 台中─澎湖FE3059，19：20~20：00 澎湖─台中FE3356，15：40~16：15 澎湖─台中FE3060，20：35~21：15 《往返台中─金門》 台中─金門FE1059，16：10~17：10 金門─台中FE1060，17：45~18：45 《往返高雄─澎湖》 高雄─澎湖FE085，16：30~17：05 澎湖─高雄FE086，17：45~18：20 高雄─澎湖FE087，19：00~19：35 澎湖─高雄FE088，20：25~21：00 《往返高雄─金門》 高雄─金門FE8095，14：10~15：00 金門─高雄FE8096，15：35~16：25 海口-高雄FE190改於20：35起飛。 松山-福州FE109及福州-松山FE110航班取消 詳細航班異動請洽遠東航空官網、粉絲專頁。遠東航空官網：http://www.fat.com.tw；遠東航空粉絲專頁：https://www.facebook.com/fatloveu/ 華信航空公布11日航班異動 台北至台東全天取消 瑪莉亞颱風影響，華信航空公布明(11)日國內線航班異動如下： 台北-台東航班全天取消。 台北出發國內航班，14:00後陸續恢復正常。 台中出發國內航班，13:00後陸續恢復正常。 高雄出發國內航班，15:00後陸續恢復正常。 金門小三通11日停航 強颱瑪莉亞來襲，打亂了金門的交通，從今日下午開始，金門往返台灣部分航班以及小三通航線停駛，而根據中央氣象局資料顯示，明日台海地區將受到影響，因此明日來往金廈的小三通航線將全面停駛，請民眾多加注意。 受瑪莉亞颱風影響，今日的飛機航班從下午開始陸續取消，但上午的班機仍維持正常，深怕被颱風困住，不少民眾急忙趕往機場候補，希望能在颱風來襲前，離開金門，讓機場的聯合候補櫃檯擠滿不少焦急等待的客人。 明日除下列航班正常飛行外，其餘取消：立榮航空飛航航班，金門往台北/B78826(17:30)/B78830(18:45)/B79382(19:20)B78836(20:10)。 金門往台中/B78966(18:35)/B78968(19:50)。金門往台南/B78992(17:20)。金門往高雄/B78920(18:55) 遠東航空飛航航班，金門往台北FE072(16:55)、金門往台中FE1060(17:45)、金門往高雄FE8096(15:35)。 華信航空飛航航班，金門往台北AE1268(14:45)/AE1272(18:00)。金門往台中AE768(15:00)/AE770(17:00)。 至於小三通部分，五通航線，金門往五通17:00迅安輪、18:00新武夷、18:30捷安輪停航外，其它正常航駛;五通-金門15:00迅安輪、16:00新武夷、17:30捷安輪、18:30金星6號停航外，其它正常航駛。 石井航線部分，蓬江輪13:40改為八方輪替航，金門-石井10:40、15:20、16:20停航;石井-金門11:10、13:50、15:00停航，其它正常航駛。 金門縣港務處也表示，明日由金門往返五通；以及石井航線則是全天停航，請民眾注意。而7月12日的金門往返五通航線則是恢復正常航駛，泉州航線則待相關單位確認後發布。而旅客搭船前預先向船公司確認航班，如有疑問請洽詢金門縣港務處（082）329538。