強颱瑪莉亞來襲 賴清德：非必要時盡量不要外出
因應強烈颱風瑪莉亞來襲，行政院長賴清德一早就到中央災害應變中心視察，並聽取工作會報，賴清德稍晚也在臉書表示，今日夜間至明日清晨颱風影響最劇烈期間，非必要之時盡量不要外出，以保障自身生命安全。關於颱風過後民眾關切的物價問題，賴揆也請農委會及早因應，確保相關物價穩定。
賴清德表示，中央氣象局已於昨日23時30分，發布強烈颱風瑪莉亞海上及陸上颱風警報，今一早他到中央災害應變中心視察，並聽取工作會報。除了感謝同仁近20小時堅守崗位，也提醒各功能分組務必提高警覺，預先做好各項整備應變作為。
賴清德說，瑪莉亞颱風是今年第一個侵台的颱風，其路徑將為北部、東北部及中部帶來強風豪雨，重點時間在明天清晨，1至6點是雨量最多之時，地方政府及民眾務必提高警覺、加強戒備，請地方政府針對易致災高風險地區，落實預防性疏散撤離，並加強各項整備措施，如有需協助事項，中央也要主動聯繫，他也請國防部隨時待命，必要時支援各地方政府解決災情。
賴清德說，過去颱風主要傷亡，多來自民眾冒險外出，適逢暑假期間，「我在此呼籲民眾，今日夜間至明日清晨颱風影響最劇烈期間，非必要之時盡量不要外出，以保障自身生命安全」。
賴清德表示，颱風的考驗才剛要開始，請全國民眾配合政府一起守護家園，中央及地方政府會通力合作，堅守崗位，將災害的損失減至最低。
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