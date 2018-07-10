北北基16時停班 國泰新光三總台安停夜診不停急診

2018-07-10 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



強颱瑪莉亞持續逼近台灣，北北基今天上午10時公布下午4時停止上班上課，北市各大醫院陸續公布門診停診消息，國泰綜合醫院、新光醫院、三軍總醫院及台安醫院10日夜間門診暫停，急診、住院服務照常。

國泰綜合醫院台北總院公關組表示，國泰綜合醫院10日夜間門診暫停，但急診、住院服務照常運作；汐止院區行政組公關陳瑞模也表示，汐止院區10日夜診暫停，急診、住院服務照常。

新光醫院秘書室表示， 新光醫院10日夜間門診停診，急診及住院服務照常；聖賢院區夜診停診，洗腎照常服務。

三軍總醫院表示，為就醫病患權益，10日下午門診照常開設正常門診至所有病患診療完畢，但顧及夜間風雨可能加劇，暫停10日夜間門診開設作業，另11日門診開設作業，將視今晚台北市政府宣佈狀況而定。

台安醫院表示，台安醫院10日下午門診與檢查照常開設，暫停10日夜間門診作業，但急診照常。若11日人事行政局宣布停班停課，醫院將全面休診，急診、住院照常運作。