強颱來襲 台泥北部員工15時下班

2018-07-10 14:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



今年首個侵台強颱瑪莉亞來襲，北北基、宜蘭等北台灣縣市今（10）日先後宣布停班停課。台泥中午也宣布，蘇澳廠、北部員工可比政府公告時間提早下班，前者14時，後者為15時下班。

台泥表示，由於宜蘭在此次颱風預測登陸範圍首當其衝，雖然縣府公告15時起停班停課，但將特別開放蘇澳廠同仁，提早到14時即可下班，以便接送小孩處理防颱事宜。