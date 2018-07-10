強颱瑪莉亞逼近 北區百貨今晚營業時間調整一覽

2018-07-10 14:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



強颱瑪莉亞來襲，部分縣市已宣布今（10）日16時停止上班、上課，北區不少百貨也已陸續調整今日營業時間。

北區百貨業者營業時間調整如下：

新光三越百貨桃園以北各店營業至18時

南港citylink營業至16時

麗寶百貨Hi Mall營業至16時、秀泰影城售票至17時

華泰名品城營業至15時