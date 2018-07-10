強颱來襲 大台北醫院看診訊息在這裡！

2018-07-10 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



強颱瑪莉亞暴風半徑將在今天傍晚觸陸。圖／擷取自中央氣象局網站 分享 facebook 瑪莉亞強颱來襲，隨北北基宣布下午四點停班停課，大台北醫院也宣布看診資訊供民眾參酌，整理如下。

●台大醫院

今天下午各項門診及檢查正常作業，晚間17點以後影像醫學部各項檢查排程停止服務，請民眾於上班日電洽各檢查室登記處，以利盡速安排檢查時段。

●榮民總醫院

1.台北榮總下午門診照常，下午三點後停止現場掛號，夜診停止，急診照常。

2.台北榮總員山分院今天宜蘭市區夜診停止，員山院區下午門診照常，急診照常。

3.台北榮總蘇澳分院今天下午門診正常，夜間門診停診，急診照常。

4.台北榮總新竹分院今天上、下午門診照常，夜診停止，急診照常。

5.台北榮總桃園分院今天下午門診、夜診及急診均照常。

●長庚醫院

基隆、台北、林口及桃園4個長庚院區今日上、下午門診及檢查、檢驗、連續處方箋領藥等項目，均維持正常服務，但夜診取消。明天（7日）門、住診及開刀等各項服務，依視當地縣市政府宣布上班後恢復正常。

已預約掛號的民眾如因颱風致不能回診，可於一個月內憑掛號證明，於該醫師門診日，至掛號處加號即可。若有緊急狀況請掛急診，考量就醫往返安全，若病情非緊急，建議於颱風解除警報後，擇日再前來就醫。

●三軍總醫院

為維護就醫病患權益，今天下午門診正常開設至所有病患診療完畢，惟顧及夜間風雨可能加劇，今天夜間門診暫停服務。明天（11日）門診開設作業，將視北北基宣佈狀況訂定。

●馬偕醫院

台北院區、兒童醫院夜診暫停。若北北基宣布明天 (11日)停班停課，台北院區、兒童醫院、淡水院區將開設颱風門診、夜診停、急診照常看診。

颱風門診原則上每科均有開診，但若原醫師因故無法看診，將安排其他醫師看診。預約之民眾，若未到診，不列記爽約記錄。

●台北醫學大學附設醫院

今天夜間門診停診，住院、急診照常服務。

●振興醫院

今天門診夜診暫停，急診加強服務。

●國泰綜合醫院

1.台北國泰醫院：夜診暫停，急診、住院服務照常。

2.汐止國泰醫院：夜診暫停，急診、住院服務照常。

●新光醫院

夜間門診停診，急診及住院服務照常；聖賢院區夜診停診，洗腎照常

●台安醫院

下午門診與檢查正常提供服務，夜診暫停。明天（11日）若宣布停班停課，全院全面休診，急診及住院服務照常運作。