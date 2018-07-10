強颱瑪莉亞來襲 台北、桃園新光三越提早於18時打烊

2018-07-10 13:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ╱即時報導



因強颱瑪莉亞颱風來襲，為顧及顧客與員工的安全，因此今（10）日新光三越台北、桃園各分店營業時間提前至18時結束，其餘各分店正常營業。顧客如有任何疑問可至新光三越官網、App、FB粉絲團查詢公告。