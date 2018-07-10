桃園國際機場 嚴陣因應瑪莉亞颱風

2018-07-10 13:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



颱風瑪莉亞襲台，桃園機場全體動員，於各處重要地點包括航站南北路地下道前、中央通道入口、停車場入口等，備妥沙包並測試防水閘門功能正常，空側部分確保各排水幹線箱涵順暢，並備有多部大型抽水機、挖土機、發電機等防颱準備設施待命，機場公司也嚴密注意颱風動態並隨時待命中。

中央災害應變中心於9日14時30分二級開設，機場公司於15時30分召開防颱整備會議，今天上午8時30分召開第二次會議，各駐站單位已針對設施、設備積極進行事前檢視、備品庫存及人員整備。餐飲廠商及聯外客運業者也已完成緊急供餐及待命增班的準備，以隨時因應突發狀況。

台北航空氣象中心已於今天凌晨零時針對桃園機場發布 W24 颱風警報，意即當預估暴風圈在未來12~24小時之間，會侵襲或到達本機場。

為防範颱風帶來災害，機場公司去年於A2/B2/A9/B9/C10/D10等重點機坪設置風速計，以做為空橋停橋或綁橋的數據資料，最大瞬間風速達37浬（8級風）為空橋防護基準、達48浬（10級風下限）停橋、最大瞬間風速超過55浬（10級風上限）即須綁橋以維護安全。相關資料均可在機場公司空橋風速計資料頁面查詢。