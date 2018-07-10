瑪莉亞來襲／航班取消多 台鐵停駛多

颱風瑪莉亞襲台，桃園機場全體動員，建議旅客於特殊天氣搭機時，應向航空公司確認班機最新動態，並注意居家及外出安全。 記者楊文琪／攝影 分享 facebook

強颱襲台，多家航空公司宣布亞洲航線取消或延後，歐美等夜間起飛的長程航線提前今晚8時前起飛，截至上午10時，國內航線取消117架次、兩岸暨國際航線取消161架次、延誤20架次。高鐵今依班表運行，晚間8時前會公告明天情況，台鐵表示，西線從17時45分發車的177車次後停駛，東部線17時後從花蓮發車的列車停駛，平溪支線17時後停駛，內灣線19時後停駛。

華航今天CI-120／121／122／123桃園—琉球（沖繩）來回航班延至明日起飛，晚上8時後桃園起飛之歐洲、美加及澳洲航班，提前至晚上8時前起飛。長榮今下午往返桃園－沖繩BR186、BR185航班取消，下午5時後至11日中午12時，所有由桃機、松機起降的班機提前、延後或取消。

華信航空台中-琉球AE282/ AE283，寧波-台中AE966延至明天起飛。新加坡航空SQ878／SQ879新加坡往返台北取消。

國泰航空也取消今天CX470/402/464/468/408航班 ，明天CX463/465/407/403/469 台北-香港往返航班也不飛；國泰港龍航空取消KA482／KA483取消香港-台北往返。

國內航線方面，華信松山往返台東、金門、澎湖下午2時以後、台中/高雄往返金門、澎湖及花蓮晚間6時以後取消。立榮航空取消今天12時以後松山出發航班，下午1時以後台中出發航班也取消；下午4時以後台南及高雄出發航班取消。

航港局12航線、50航次停航，富岡—綠島全部停航，總計影響16航次；東港—小琉球開航30航次停航8航次；後壁湖—蘭嶼全停航，計影響6航次；富岡—蘭嶼、北竿白沙—福州黃岐全停航，各4航次。基隆—馬祖、台北—平潭、馬祖福澳—福州馬尾、高雄—馬公、鳳鼻頭—小琉球、全停航，各2航次；南竿—東引、南竿—莒光各停1航次。