史上最短颱風假 呂秋遠：這是什麼鬼？
因應強颱瑪莉亞來襲，北部縣市幾乎都從下午四點開始停班停課，宜蘭更從三點開始，律師呂秋遠在臉書貼文表示，這個史上最短颱風假是什麼鬼？是一種「會盡量避免放半天，但是會放兩個小時」的概念嗎？都不能領工資了，是不是料敵從寬比較好呢？計較二小時有比較「平衡雇主與勞工」的權益嗎？
呂秋遠說，其實颱風「假」，不是假，而是假。不是假，是因為這種時間原本就是為了避險跟救災，跟放假一點也沾不上邊。但這其實也是假，因為即便不上班，雇主也沒有義務發工資，所以只是合法的可以不上班但也不能領錢而已。
可是，這個史上最短颱風假是什麼鬼？是一種「會盡量避免放半天，但是會放兩個小時」的概念嗎？都不能領工資了，是不是料敵從寬比較好呢？計較二小時有比較「平衡雇主與勞工」的權益嗎？
網友則回應「對於上早班的人，就是提早兩小時下班回家防災，對於上晚班的人，就是放颱風假，我是這樣想的」，呂秋遠則回應「我比較贊同中午就開始會比較好。」
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