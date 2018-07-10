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宜蘭明是否停班停課？今晚7點前宣布

2018-07-10 13:10聯合報 記者羅建旺╱即時報導

颱風來襲，何時宣布停班停課，總是讓人苦苦等待，為此，瑪莉亞颱風來襲，宜蘭縣政府今天除宣布，今天下午3點起停止上班上課外，也預告明天是否上班上課，會在今晚7點前宣布。

宜蘭縣政府指出，依據中央氣象局預報資料，受強烈颱風「瑪莉亞」影響，宜蘭地區今（10）日晚間預測風力已達天然災害停止上班及上課的標準，為因應防災準備，宜蘭縣各機關學校今日（7月10日）自下午3點起停止上班、停止上課，明天是否上班上課？將視最新氣象資訊，在今晚7點前宣布。

瑪莉亞颱風停班停課氣象局

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