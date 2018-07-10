颱風來襲 北市有條件開放8米以上道路紅黃線停車

2018-07-10 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



瑪莉亞颱風來襲，北市府今天中午宣布，因防颱作業疏散門關閉，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，今天中午12時起開放全市8公尺以上道路紅黃線有條件停車（不含10條重要聯外道路），並暫停路邊停車收費。

10條重要聯外道路包含環河南（北）路、中山南（北）路、羅斯福路、復興南（北）路、基隆路、辛亥路、忠孝東（西）路、信義路、和平東（西）路及南港路等，要延後至傍晚6時起才開放紅黃線有條件停車。

北市府指出，民眾於開放紅黃線停車路段停車，必須符合交通規則及其他安全等條件，如應順向靠邊停放、道路應維持車輛雙向會車功能、禁止併排停車以提供搶救災車輛通行。

至於捷運施工路段及法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所仍都禁止臨時停車。

另外，計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位也仍依規定停車，時段性管制停車格於禁止臨時停車時段則開放停車。