颱風假怎麼放？ 陳金德：颱風無情 停班課標準要寬鬆

2018-07-10 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



颱風假怎麼放？宜蘭代理縣長陳金德今天說，颱風無情，氣象預測不一定準，停班停課標準要寬鬆，讓民眾有時間準備防災或接送小孩。記者羅建旺／攝影 分享 facebook 颱風假要怎麼放？宜蘭縣政府宣布今天下午3點起停班停課，但代理縣長陳金德透露說，事實上，並不是今天下午就達停班停課標準，達到停班停課標準的判斷是今天晚上今晚，提早兩小時是要讓民眾有時間防災準備，並認為颱風無情，氣象預測不一定準，停班停課標準要寬鬆。

陳金德說，根據氣象局的預測，瑪莉亞颱風7級陣風是今天下午5點會觸地、會到達宜蘭，10級陣風應該是晚上11點，研判今天晚上應該達停班停課標準，決定今天晚上停班停課。

不過，陳金德說，決定停班停課是避免災害，有致災之虞就要宣布停班停課，不必說等下午5點，7級陣風到了 ，風雨交加，員工要下班、學生要下課才宣布， 應該有時間讓大家去災防準備，如果災防準備做充分，損害就會減少，所以宜蘭特別提早2兩小時，決定下午3點停班停課，目的是要減少災害，並不是說下午達停班停課標準，達停班停課標準判斷是晚上。

陳金德表示，特別提早兩小時停班停課，是要讓所有民眾或相關停班停課的人迅速準備防災，宜蘭縣所屬機關外，府，一般民間公司有勞資協議，他也呼籲相關企業主，因為颱風是很無情，預測也不一定會準，應該要最寬鬆的標準來讓員工因應生活上的需求，防災準備與接送小孩等。

陳金德今天到宜蘭縣內地低窪地區容易淹水地區巡視，了解五結抽水站等操作與抽水，要求部置移動抽水機，強化 閘門管理，要保證閘門不發生問題，必要時，預防性抽水，不能因為人為疏忽或機械故障導致不必淹水，若是淹水 ，不管是代操公司或主管機關都會追究責任。