颱風將來襲 多家外籍航空取消航班

2018-07-10 13:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



強烈颱風瑪莉亞襲台，考量飛航安全，多家外籍航空公司宣布取消航班，要出國的旅客出門前最好先上網查詢，或是與航空公司聯繫。

阿聯酋航空表示，7月10日編號EK366與E367往返杜拜－台北的航班將取消。請旅客至阿聯酋航空官網 https://www.emirates.com/tw 或聯繫訂位中心02-7745-0420查詢最新航班異動訊息。

新加坡空指出，7月10日往返於新加坡－台北的航班將取消，取消的航班為SQ878新加坡飛往台北和SQ879台北飛往新加坡，新航將安排受影響的旅客搭乘其他航班前往目的地。建議旅客於訂位紀錄上提供聯絡方式以便新航聯繫。由於颱風造成天候狀況不定，請隨時留意新航官網上的最新航班訊息，或致電新航客服中心(02)2551-6655洽詢。

AirAsia說，受颱風影響，部分航班將延遲起飛，異動班表為吉隆坡 ─ 台北 D7 376 航班，原訂10日 (二) 17時45分吉隆坡起飛，延遲至11日 (三) 9時，班機號碼不變。台北 ─ 吉隆坡 D7 377航班，原訂10日 (二)23時45分台北起飛，延遲至11日(三) 14時40分，班機號碼不變。

而沙巴─ 台北 AK1510航班原訂11日 (三) 6時10分沙巴起飛，延遲至12日(四)6時10分，班機號碼更改為AK1510P。台北 ─ 沙巴 AK1511航班原訂11日 (三)9時55分台北起飛，延遲至12日(四) 9時55分，班機號碼更改為AK1511P。其他班機目前正常起降，提醒搭機旅客以及接機民眾可隨時上AirAsia Taiwan 粉絲團或桃園機場官方網站查詢最新動態資訊。