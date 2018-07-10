瑪莉亞襲台 新北各大醫院門診停診異動資訊

2018-07-10 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



強颱瑪莉亞來襲，新北市政府宣布今天下午4點後停止上班、上課，新北市部分大型醫院也先後公告下午是否停診，民眾今明兩天若要前往看診，請先留意以下異動時段，以免撲空。

●雙和醫院

7月10日因應瑪莉亞颱風來襲，雙和醫院今日夜間門診及檢查全面暫停，急診、住院照常。接駁車各班次自傍晚5點以後全面停駁，僅景安線繼續行駛至晚間10點。

7月11日如新北市政府宣布停班期間，本院僅開設颱風特別門診，其中包括內科、外科、兒科及家醫科各一診； 急診及住院服務照常。

●亞東醫院

因應瑪莉亞颱風來襲，亞東醫院7月10日下午門診照常，下五3點30分停止當天所有掛號，夜間門診暫停，原訂夜間檢查全部暫停，急診、住院及血液透析（洗腎）作業照常。如明天(11日)，人事行政局公布停班停課，亞東醫院將開上午及下午颱風特別門診，夜間門診暫停。

●輔大醫院

門診下午照常，夜間停診，急診24小時。

●恩主公醫院

下午門診報到時間3點30分停止當天所有掛號，夜間門診暫停服務，急診、住院照常。

●馬偕醫院

若北北基宣布7月11日停班停課，馬偕紀念醫院（台北、兒醫、淡水）將開設颱風門診、夜診停、急診照常看診。原則上每科均有開颱風門診，但若原醫師因故無法看診，將會安排其他醫師看診。

●耕莘醫院

新店耕莘及安康院區門診及檢查服務暫停，急診24小時正常服務，住院正常服務。

●台北慈濟醫院

7月10日下午正常門診，晚上停診，急診照常服務。