台鐵東西部幹線 傍晚陸續停駛

2018-07-10 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



受瑪利亞颱風影響，台鐵今天中午決定西部幹線下行自177次自強號開行後，上行自138次自強號開行後全部停駛，區間列車視風雨情形機動行駛。聯合報系資料照 分享 facebook

受瑪利亞颱風影響，台鐵今天中午決定西部幹線(基隆=潮州間)下行自177次自強號(台北17:45開)開行後，上行自138次自強號(高雄15:38開)開行後全部停駛，區間列車視風雨情形機動行駛。

東部幹線(樹林=花蓮=台東間)方面，台東往台北自431次普悠瑪號(台東站15:21開；花蓮站17:26開)開行後，全部停駛；花蓮往台北，181次自強號(花蓮站16:40開)僅行駛至台北站為止；自71次(花蓮站17:35開)開行後，全部停駛。 台北往台東、花蓮，自282次自強號(台北17:40開)，開行後，全部停駛；522次莒光號及52次莒光號僅行駛至彰化為止。611次(台東=花蓮)、317次(新左營=花蓮)、321次(台東=花蓮)正常行駛。區間列車：視風雨情形機動行駛。

南迴線(新左營=台東間)各級列車正常行駛；支線方面，平溪線自17:00起停駛、內灣線自19:00停駛， 六家線、集集線、沙崙線均正常行駛。

台鐵提醒因應颱風變化，乘客出門前可查官方網站，或利用24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888的免付費電話，但行動電話無法撥打，或致電各就近車站，詢問列車最新運行資訊。

自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。使用信用卡購票旅客，如果未攜帶原購票的信用卡，可由車站主管於票面簽證退現金。